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Адриатическая лига. «Цедевит-Олимпия» – «Сплит», «Партизан» сыграет с «Цибоной» и другие матчи

В субботу, 14 октября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдут четыре матча. Словенская «Цедевит-Олимпия» примет хорватский «Сплит», сербский «Партизан» сыграет с хорватской «Цибоной» Адриатическая лига Регулярный чемпионат Цедевита Олимпия – Сплит Дата проведения 14 октября, 16.

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