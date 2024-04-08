Бастрыкин потребовал проверить драку аниматоров в центре Петербурга

По данным главы СК, сотрудники правоохранительных органов в момент случившегося бездействовали Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по сообщению о бездействии сотрудников правоохранительных органов в Петербурге, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ 8 апреля.
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