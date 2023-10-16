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Легкие деньги легально: россиянам рассказали, как получить крупный доход в ближайшие месяцы

Легкие деньги легально: россиянам рассказали, как получить крупный доход в ближайшие месяцы

В России крупнейшие банки перешли ко второму циклу увеличения ставок по вкладам, сообщает PRIMРRESS. На вклады от трех месяцев до года пришлось основное увеличение, кроме того, практически сократился разрыв между ними.

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