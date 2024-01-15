«Сан-Антонио» готов обменять Дага Макдермотта и Джеди Османа

Об этом сообщил инсайдер Марк Стейн. Оба форварда имеют истекающие контракты. Макдермотту положено 13,7 миллиона долларов, Осман заработает 6,7 миллиона.
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