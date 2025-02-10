Режим Зеленского угнетает румын на Украине, заявила депутат Европарламента

На Украине подвергаются дискриминации более 1 миллиона румын, заявила в интервью РИА Новости сенатор румынского парламента и депутат Европарламента Диана Шошоакэ, которую румынский КС в 2024 году отстранил от выборов президента.
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