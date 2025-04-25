Александр Стояногло опроверг информацию о том, что Драгалин будет баллотироваться в депутаты от блока «Альтернатива»

Бывший генеральный прокурор и экс-кандидат в президенты Республики Молдова Александр Стояногло опроверг слухи о том, что экс-глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин планирует баллотироваться в депутаты от блока «Альтернатива».
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