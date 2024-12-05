Принц Гарри впервые прокомментировал слухи о близком разводе с Меган Маркл

Принц объяснил, почему никогда не вернется со своими детьми в Британию. Принц Гарри не собирается возвращаться в Британию LEGION-MEDIAПоследнее время принц Гарри и Меган Маркл, которые прежде почти не разлучались, всё чаще появляются на публике без своих «половинок».
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