Принц Гарри впервые прокомментировал слухи о близком разводе с Меган Маркл

Принц объяснил, почему никогда не вернется со своими детьми в Британию. Принц Гарри не собирается возвращаться в Британию LEGION-MEDIAПоследнее время принц Гарри и Меган Маркл, которые прежде почти не разлучались, всё чаще появляются на публике без своих «половинок».