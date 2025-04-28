Москва отмечает День Победы: салют из 1000 орудий и речь Сталина

В День Победы Москва превратилась в праздничный центр. Москва встретила известие о полной капитуляции нацистской Германии всеобщими объятиями и воодушевлёнными возгласами, а вечером состоялся грандиозный салют из 1000 орудий и речь Иосифа Сталина.