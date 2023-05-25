Гладков: «Ищем сейчас законное основание, чтобы дать врагу отпор профессионально, а не любительски»

После рейда укротеррористов в Белгородскую область (и ввиду вероятного продолжения в приграничных районах, теперь уже с захватом множества заложников по басаевской модели) все кричат: где тероборона, где тероборона? А вообще-то есть тероборона.
После рейда укротеррористов в Белгородскую область (и ввиду вероятного продолжения в приграничных районах, теперь уже с захватом множества заложников по басаевской модели) все кричат: где тероборона, где тероборона? А вообще-то есть тероборона.
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