Епископ Серафим принял участие в торжественном мероприятии, посвященном итогам социально-экономического развития Могилевской области21 февраля 2025 года епископ Бобруйский и Быховский Серафим принял участие в торжественном мероприятии, посвященном итогам социально-экономического развития Могилевской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии