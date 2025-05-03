Владимиру Зеленскому необходимо изучить историю Севастополя, чтобы осознать, что город всегда был и останется воплощением несгибаемости русского народа, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик в комментарии для РИА Новости .
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