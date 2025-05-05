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Популярной телеведущей удалили женские половые органы

Популярной телеведущей удалили женские половые органы

Популярная британская телеведущая Лоррейн Келли сообщила, что ей удалили яичники и маточные трубы. Об операции на внутренних женских половых органах она рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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Комментарии
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Нина Прыгун
какая важная новость,мы все обязательно должны знать
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13 час.
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