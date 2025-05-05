Популярной телеведущей удалили женские половые органы

Популярная британская телеведущая Лоррейн Келли сообщила, что ей удалили яичники и маточные трубы. Об операции на внутренних женских половых органах она рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).