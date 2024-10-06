Байден готов «слить» Украину? Что на самом деле произойдёт в Рамштайне

Алексей Тан

"Байден" готов «слить» Украину?============= И не только Украину... но и ИЗРАИЛЬ.... как мешок с протухшим мясом... к тому же .... с просочившейся кровью!!!..... или перед выборами... или СРАЗУ... после выборов!... ФРС то ... спасать надобно будет!!!.