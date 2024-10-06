Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 717 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • nik nik
    вешать и стрелять😡 СТАЛИНА на них нет. А жальДесятки задержанн...
  • Игорь Калистратов
    Вы правильно назвали причину и основу  хорошей израильской медицину.Вырвали органы. И...
  • Игорь Калистратов
    Нет , с дырявая не котируется. А так да, нацисты же поставили на поток человеческие кожи , а сегодняшняя окраина бого...Вырвали органы. И...

Байден готов «слить» Украину? Что на самом деле произойдёт в Рамштайне

Байден готов «слить» Украину? Что на самом деле произойдёт в Рамштайне

Для получения новой порции западной помощи Зеленский обещает поставить под ружье студентов и школьников В 2025 г.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
&quot;Байден&quot; готов «слить» Украину?============= И не только Украину... но и ИЗРАИЛЬ.... как мешок с протухшим мясом... к тому же .... с просочившейся кровью!!!..... или перед выборами... или СРАЗУ... после выборов!... ФРС то ... спасать надобно будет!!!.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх