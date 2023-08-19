Военное обозрение

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«Начнём в ближайшее время»: Глава концерна Rheinmetall анонсировал начало ремонта переданных ВСУ танков Leopard на Украине

«Начнём в ближайшее время»: Глава концерна Rheinmetall анонсировал начало ремонта переданных ВСУ танков Leopard на Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall развернет ремонт танков Leopard прямо на территории Украины, обслуживание немецкой техники начнется уже в ближайшее время.

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