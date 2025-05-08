Ученые нашли мутацию, позволяющую высыпаться за четыре часа

Такая аномалия сохраняется у млекопитающих миллионы лет, что говорит о ее адаптивности Группа китайских ученых открыла новую мутацию, позволяющую некоторым людям без вреда для здоровья высыпаться за четыре-шесть часов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии