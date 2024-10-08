Рязанские астрономы случайно сняли НЛО

Паблик Rznastro | Раздаём космос объединяет любителей наблюдательной астрономии, в нем часто публикуют фотографии редких природных явлений – полярного сияния, гало, метеорных потоков, сближения планет на ночном небе.
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