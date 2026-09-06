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Roborock увеличила выручку в I полугодии 2026 года на 27,6% до 10,08 млрд юаней на фоне экспансии в Европе и США

Roborock увеличила выручку в I полугодии 2026 года на 27,6% до 10,08 млрд юаней на фоне экспансии в Европе и США

Международный производитель бытовой робототехники Roborock опубликавал финансовый отчет за первое полугодие 2026 года, продемонстрировав существенный рост ключевых показателей.

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