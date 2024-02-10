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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Один из вариантов мяса по-французски! Пальчики оближешь

Простецкий рецепт, который подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Мягкая картошечка, нежные кусочки мяса и классная сырная корочка — понравится всем! Картофель 800 гр Лук 200 гр Свинина нежирная 500 гр Сметана 200 гр Сыр 200 гр Соль, перец по вкусу Как приготовить: Лук и ….

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