Один из вариантов мяса по-французски! Пальчики оближешь

Простецкий рецепт, который подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Мягкая картошечка, нежные кусочки мяса и классная сырная корочка — понравится всем! Картофель 800 гр Лук 200 гр Свинина нежирная 500 гр Сметана 200 гр Сыр 200 гр Соль, перец по вкусу Как приготовить: Лук и ….