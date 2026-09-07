ЦТАК: Пхеньян пригрозил зеркальными мерами в ответ на действия США

Глава Минобороны КНДР Ким Сон Ги заявил о готовности к зеркальным мерам в ответ на военное давление США и их союзников, обвиняя их в обострении конфликта на Корейском полуострове.
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