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Царьград

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ЦТАК: Пхеньян пригрозил зеркальными мерами в ответ на действия США

ЦТАК: Пхеньян пригрозил зеркальными мерами в ответ на действия США

Глава Минобороны КНДР Ким Сон Ги заявил о готовности к зеркальным мерам в ответ на военное давление США и их союзников, обвиняя их в обострении конфликта на Корейском полуострове.

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