Генпрокурор Краснов: Путин уведомлён о серьёзных нарушениях в Минпросвещения

В Министерстве просвещения России выявлены существенные нарушения в организации учебного процесса. Генеральный прокурор Игорь Краснов доложил Президенту Владимиру Путину о результатах масштабных проверок, требующих немедленных корректировок.
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