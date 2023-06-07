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От легализации «жриц любви» до защиты Высоцкой: чем запомнился россиянам Константин Ивлев

От легализации «жриц любви» до защиты Высоцкой: чем запомнился россиянам Константин Ивлев

Один из самых успешных шеф-поваров и телеведущих России Константин Ивлев покорил сердца соотечественников своими кулинарными талантами и яркими телепроектами, но без доли негатива не обошлось.

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