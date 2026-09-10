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Китайские археологи нашли пещеру денисовцев, где они жили более 100 тыс. лет

Китайские археологи нашли пещеру денисовцев, где они жили более 100 тыс. лет

Денисовцы — это родственники современных людей и неандертальцев, обитавшие в Азии и вымершие около 30 000 лет назад.

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