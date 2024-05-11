Смешные комментарии из соцсетей: "Я без настроения. Хочу конфликта…" (21 фото)

Обратите внимание: Забавные котейки для поднятия настроения (13 фото). Новая порция скриншотов из соцсетей и мессенджеров для поднятия настроения! В этом выпуске: О конфликте взрослых образов, о поделках из фетра, о значении высшего статуса авиакомпании, о кошках, которые умеют веселиться, о британских акцентах и многом другом! Больше интересных статей здесь: Забавное.
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