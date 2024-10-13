Лор Гурина перечислила проблемы, к которым приводит искривленная перегородка носа

Смещенная носовая перегородка — это отклонение перегородки от срединной линии носа, что в некоторых случаях затрудняет носовое дыхание в разной степени выраженности, от едва заметных трудностей до невозможности дышать носом в принципе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии