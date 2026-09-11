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Тульские новости

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Музыкально-просветительский марафон прошел еще в трех муниципалитетах Тульской области

Музыкально-просветительский марафон прошел еще в трех муниципалитетах Тульской области

На минувшей неделе эстафету музыкально-просветительского марафона приняли еще три муниципалитета нашего региона: Чернский и Тепло-Огаревский районы и поселок Славный.

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