Марионетка Байден идёт ва-банк: операция по принуждению к миру в Белоруссии

Русская весна
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Русская весна

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Комментарии
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holms sherlok
пора на этих складах Петрову и Башарову поработать, потом там кондиционер взорвется сам.....
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14 час.
ХА
Харченко Александр
Не пойдет НАТО воевать,кишка тонка
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9 час.
Галина 123
Господи, сколько на западе дебилов во власти. Никак не поймут, что  прошли те времена когда можно было безнаказанно  Россией помыкать и затрагивать её национальные интересы, тем более территориальные. А Беларусь с Россией  состоят в союзном содружестве и еще в ОДКБ. И если что, Путин будет думать 1 минуту, то Лукашенко уже давно всё решил и агрессорам влупит тут же, по самое не хочу. И он об этом всех из воинствующих &quot;королевств не пуганных идиотов&quot; предупреждал  не единожды.
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9 час.

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