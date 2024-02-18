Марионетка Байден идёт ва-банк: операция по принуждению к миру в Белоруссии

Галина 123

Господи, сколько на западе дебилов во власти. Никак не поймут, что прошли те времена когда можно было безнаказанно Россией помыкать и затрагивать её национальные интересы, тем более территориальные. А Беларусь с Россией состоят в союзном содружестве и еще в ОДКБ. И если что, Путин будет думать 1 минуту, то Лукашенко уже давно всё решил и агрессорам влупит тут же, по самое не хочу. И он об этом всех из воинствующих "королевств не пуганных идиотов" предупреждал не единожды.