Как мы и обещали, рассмотрим вероятный ход развития событий на Европейском ТВД. Многие задаются вопросом: «Что будет дальше?» Хотим вас огорчить — вероятность эскалации очень велика.
Марионетка Байден идёт ва-банк: операция по принуждению к миру в Белоруссии
Комментарии
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holms sherlok
пора на этих складах Петрову и Башарову поработать, потом там кондиционер взорвется сам.....
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14 час.
ХА
Харченко Александр
Не пойдет НАТО воевать,кишка тонка
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9 час.
Галина 123
Господи, сколько на западе дебилов во власти. Никак не поймут, что прошли те времена когда можно было безнаказанно Россией помыкать и затрагивать её национальные интересы, тем более территориальные. А Беларусь с Россией состоят в союзном содружестве и еще в ОДКБ. И если что, Путин будет думать 1 минуту, то Лукашенко уже давно всё решил и агрессорам влупит тут же, по самое не хочу. И он об этом всех из воинствующих "королевств не пуганных идиотов" предупреждал не единожды.
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9 час.
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