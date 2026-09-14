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ИА Регнум

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Скончался Евгений Броневицкий, один из основателей ВИА «Поющие гитары»

Скончался Евгений Броневицкий, один из основателей ВИА «Поющие гитары»

Один из основателей вокально-инструментального ансамбля (ВИА) «Поющие гитары», бас-гитарист и вокалист Евгений Броневицкий скончался на 82-м году жизни.

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