В шесть раз дешевле Европы. Почему цена российского газа стала вопросом для экономики Армении

Газ по 177,5 доллара и сценарий X. Чего опасается Центробанк Армении В армянской экономике появился собственный «сценарий X».
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