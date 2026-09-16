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Неординарные газовые новости

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В шесть раз дешевле Европы. Почему цена российского газа стала вопросом для экономики Армении

В шесть раз дешевле Европы. Почему цена российского газа стала вопросом для экономики Армении

Газ по 177,5 доллара и сценарий X. Чего опасается Центробанк Армении В армянской экономике появился собственный «сценарий X».

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