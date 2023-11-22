Куйвашева вызвали в ЦК

Корпоративный скандал в созданном властями Свердловской области АО "ЦК "Финанс" вытащил на свет довольно не приглядные факты - вместо того, чтобы помогать с реконструкцией объектов ЖКХ, фирма с госучастием направо и налево раздавала коммерческие займы.
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