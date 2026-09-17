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Де Поль о Месси и «Золотом мяче»: «Никто не делал того же в год ЧМ в 39 лет. Он раздвинул все границы возможного и был лучшим игроком чемпионата»

Полузащитник « Интер Майами » и сборной Аргентины Родриго Де Поль считает, что Лионель Месси заслужил получить « Золотой мяч » в этом году.

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