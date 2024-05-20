Госдеп США заявил об ответственности властей Ирана за гибель Раиси

Руководитель пресс-службы Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэттью Миллер обратил внимание на то, что иранское правительство виновно в том, что применило устаревший вертолёт, на котором находился погибший глава государства Ибрахим Раиси, при крайне неподходящей погоде.
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