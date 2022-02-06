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Электродный завод в Новочеркасске увеличил экспорт на 50% по итогам 2021 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 февраля. /ТАСС/. Компания ЭПМ "Новочеркасский электродный завод" в Ростовской области в 2021 году экспортировала более 14,8 млн тонн продукции, что превышает показатели 2020 года на 50%, сообщили ТАСС в пресс-службе завода.

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