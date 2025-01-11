История его появления - это фантазия отдельных российских блогеров, умноженная на слонячку из непроверенных сообщений.
Откуда взялся слух про украинский «супер-РЭБ» в Курской области?
Комментарии
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Владимир Елкин
В большей части "блогер" - малообразованный демагог, желающий получить побольше смайликов! Их тупизм поражает! И это - часть наших СМИ! Пора чистить интернет от дебилоидов, но....нет политической воли!
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22 час.
Григорий Худенко
Да!
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22 час.
Григорий Худенко
ОБС! Интересно, кто им деньги платит?
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22 час.
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