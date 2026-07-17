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Ученый Зинин указал на усиление антиизраильских настроений в ряде мусульманских стран на фоне ситуации с Малайзией

Ученый Зинин указал на усиление антиизраильских настроений в ряде мусульманских стран на фоне ситуации с Малайзией

Решение властей Малайзии о немедленной депортации всех граждан Израиля является ярким отражением сохраняющегося противостояния вокруг палестинского вопроса и может свидетельствовать об усилении антиизраильских настроений в ряде мусульманских стран.

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