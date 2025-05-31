Мост с поездом и автомобилями обрушился в Брянской области

На федеральной трассе в Выгоничском районе Брянской области поздно вечером 31 мая обрушился мост. Как сообщает телеграм-канал SHOT, в этот момент по нему проезжал пассажирский поезд «Климов — Москва», а также автомобили.
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