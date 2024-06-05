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Адаптация The Last of Us Part II в сериале начнется с семи эпизодов, но потребует еще с...

Адаптация The Last of Us Part II в сериале начнется с семи эпизодов, но потребует еще с...

Адаптация The Last of Us Part II в сериале начнется с семи эпизодов, но потребует еще сезон или дваВзявшись за экранизацию The Last of Us Part II, Нил Дракманн и Крэйг Мэйзин столкнулись с куда большим количеством исходного материала, чем в случае с первой частью, но решили ничего не сокращать.

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