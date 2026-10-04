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ИА Регнум

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Песков предрек расплату тем, кто вынашивает планы сокрушения России

Песков предрек расплату тем, кто вынашивает планы сокрушения России

Те, кто вынашивает планы нанести России сокрушительный удар, заплатят свою цену. Об этом 4 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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