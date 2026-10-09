В Актау зоозащитники и общественники добились передачи отловленных собак в фонд «Шанс»

Четырех собак, которых отловили в 4 микрорайоне Актау, удалось передать под опеку фонда «Шанс». Местные жители были обеспокоены судьбой животных: по их словам, собаки годами жили на этом месте, не проявляли агрессии и доверяли людям, передает inAktau.