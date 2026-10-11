Ну что, вот и окончательно обделался крупнейший экспортер дизеля в мире - США. Мировой дефицит покрыть не удалось, сателлиты не помогли, цены на заправках в США - на максимумах.
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"сделка", судя по объемам, прохудившийся рынок не заполнит. важнее сам факт - дверь в завтрашний день приоткрыта.
Это очень здорово, что у Великой Страны имеется свой крутой Хозяин!!, не даром мы его себе выбирали. Вот и разрешил Хозяин нам нашей нефтьюшкой поторговать немного, и не долго, до 7апреля, и только с ним. Было примерно так -- недавно вечером звонит Хозяин своему другу. --- Алле, эта, как тебя тама. Короче, вышли нам дизелю. Ой, а у нас же уборочная в разгаре, Хозяину в ответ, и НПЗ сожжены, и Указ я издал о запрете импорта... Да срать мне на все твои указы и линии вдобавок!!, что бы к ноябрьским 300тыс, а потом мильён ещё, ясно!!??!?! Да, да, ес оф кос, мистер Донни, всё для Вас, всё- всё только Вам, и впрямь, чёй-то я свои указы с дружбой путаю и путаю, такой путин однако. А чё народу сказать? Скажи им, мол -- это "ЮВЕЛИРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ", Я это так вижу.....
"Кстати, в отличие от России, в США нет демпферного механизма, который компенсирует нефтепереработчикам часть разницы между внутренними и экспортными ценами." То есть спасибо государству, что мы в нефтедобывающей стране платим за горючку не по мировым ценам. Не знаю, как за дизельку, а за бензин в других нефдобывающих странах платят гораздо меньше, чем у нас.
То есть российская соляра сейчас пойдет пиндосам, а российский потребитель будет опять матом крыть российскую власть... Российская власть перед кем угодно готова прогнуться, загнобив при этом своих граждан... Плевать на народ: выборы прошли и власть смело начала показывать свою антинародную и антирусскую сущность...
"Дизельная сделка - ювелирная дипломатия"
Вы чо там, охренели вкрай?????????????????????7
...в наших краях соляра кажный день на копейку растёт,..
А самим то дизеля хватит?Зеленский по прежнему уничтожает НПЗ.