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stroim21

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Как сделать садовую дорожку с фактурой камня с помощью пластиковых бутылок

Как сделать садовую дорожку с фактурой камня с помощью пластиковых бутылок

Когда речь заходит об обустройстве участка, многие сразу представляют себе изнурительную укладку тротуарной плитки, бесконечную подгонку камней и борьбу с вездесущей травой, пробивающейся в стыках.

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