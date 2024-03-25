Этот текст не согласовали для одного из СМИ. Но я всё равно его напишу.Потому что надо. В соответствии с частью 2 статьи 20 Конституции Российской Федерации и частью первой статьи 59 УК РФ смертная казнь может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни.
Роджерс: К вопросу о смертной казни
Комментарии
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mullonen
Тут как в "Джентльмены удачи"... тут помню, а тут не помню. СМИ смакуют, как народ в церквях молится... прям духовная идиллия. А "воцерквлённое моление" подразумевает посмертное бессмертие, пардон за каламбур. Осталось определить, что хуже, пост-смертная перезагрузка личности или бессмысленный идиотизм лагерного существования. Кст, сами заключённые с этим выбором давно определились.
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