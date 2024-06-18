Александр Домогаров признался, как чувствует себя в 60+

На 11-м Забайкальском Международном кинофестивале народный артист Александр Домогаров дал aif.ru первое большое интервью после увольнения из Театра имени Моссовета, где в последнее время играл спектакль «Ричард III».
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