Владимир Зеленский в интервью CBS News заявил, что переговоры с Россией возможны при условии выхода ВСУ на границы 2022 года.
Зеленский потерял аппетит
Комментарии
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Natalija Osminina
И как можно принудить Украину к капитуляции? К капитуляции принуждают СУБЪЕКТ- ГОСУДАРСТВО. Украина- как известно -это объект - марионеточное государство, причем даже в своей истории никогда не имевшее статуса и опыта государственности (и даже последние 30 лет она подчинялась англосаксам). Украина всегда была Диким полем - местом боев Сечей, куда стекались наемники со всего мира. Так что, останется Зеленский или нет, капитуляцию подписывать будет некому. А США или Великобритания за Украину подписывать капитуляцию не будут))) - потому, что не имеют права, и потому, что это не в их интересах. Поэтому надо оставить весь этот бред, подобный тому, что СВО дойдет до Львова или Полтавы. Не дойдет потому что это на хрен никому не нужно. Скорее всего ближе к осени Россия подпишет договор, предполагающий заморозку СВО по границам 4-х новых областей. За это НАТО уйдет на состояние 1990-го года. И тогда Украина будет взята в котел по всем её границам и будет занята года 3 в Гражданской войне.
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Natalija Osminina
А насчет пункта №2. "Переговоры будут вестись с временным переходным украинским правительством, специально и только для этой цели, избранным украинским народом, под международным контролем." - "Временное переходное правительсво - это гетманщина, которая будет организована Лондоном на территории Украины. Для этого Украине пришлют Залужного и народ его выберет на Майдане. Это позволит Лондону не допустить на территорию Украины ни русских, ни американских трансатлантических корпораций, купивших земли Украины (Блэк Рок, Монсанто и пр.).А это основной ресурс банкиров-глобалистов, с которыми собираются вести борьбу трамписты. И до выборов и после - в Гражданской войне.
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