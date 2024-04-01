Зеленский потерял аппетит

Natalija Osminina

И как можно принудить Украину к капитуляции? К капитуляции принуждают СУБЪЕКТ- ГОСУДАРСТВО. Украина- как известно -это объект - марионеточное государство, причем даже в своей истории никогда не имевшее статуса и опыта государственности (и даже последние 30 лет она подчинялась англосаксам). Украина всегда была Диким полем - местом боев Сечей, куда стекались наемники со всего мира. Так что, останется Зеленский или нет, капитуляцию подписывать будет некому. А США или Великобритания за Украину подписывать капитуляцию не будут))) - потому, что не имеют права, и потому, что это не в их интересах. Поэтому надо оставить весь этот бред, подобный тому, что СВО дойдет до Львова или Полтавы. Не дойдет потому что это на хрен никому не нужно. Скорее всего ближе к осени Россия подпишет договор, предполагающий заморозку СВО по границам 4-х новых областей. За это НАТО уйдет на состояние 1990-го года. И тогда Украина будет взята в котел по всем её границам и будет занята года 3 в Гражданской войне.