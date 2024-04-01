Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 271 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • дима дубровин
    😎👍😎Махровый цинизм! ...
  • Natalija Osminina
    А что такого он сказал? Он высказал версию, что эти террористы были под какими-то препаратами или чипами.. какая разн..."Чипы в мозгу тер...
  • Natalija Osminina
    Так  зачем их было брать у Крокуса, если им надо было показать своей машиной направление на Украину."Чипы в мозгу тер...

Зеленский потерял аппетит

Зеленский потерял аппетит

Владимир Зеленский в интервью CBS News заявил, что переговоры с Россией возможны при условии выхода ВСУ на границы 2022 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
И как можно принудить Украину к капитуляции? К капитуляции принуждают СУБЪЕКТ- ГОСУДАРСТВО.  Украина- как известно -это объект - марионеточное государство, причем даже  в своей истории никогда не имевшее статуса и опыта государственности (и даже последние 30 лет она подчинялась англосаксам). Украина  всегда была Диким полем - местом боев Сечей, куда стекались наемники со всего мира.  Так что, останется Зеленский или нет, капитуляцию подписывать будет некому. А США или Великобритания за Украину подписывать капитуляцию не будут))) - потому, что не имеют права, и потому, что это не в их интересах.  Поэтому надо оставить весь этот бред, подобный тому, что  СВО дойдет до Львова или Полтавы. Не дойдет потому что это на хрен никому не нужно. Скорее всего ближе к осени Россия  подпишет договор, предполагающий заморозку СВО по границам 4-х новых областей. За это НАТО уйдет на состояние 1990-го года. И тогда Украина будет взята в котел по всем её границам и будет занята года 3 в Гражданской войне.
Ответить
1 час.
Natalija Osminina
А насчет пункта №2. &quot;Переговоры будут вестись с временным переходным украинским правительством, специально и только для этой цели, избранным украинским народом, под международным контролем.&quot; - &quot;Временное переходное правительсво - это гетманщина, которая будет организована Лондоном на территории Украины. Для этого Украине пришлют Залужного и народ  его выберет на Майдане.  Это позволит Лондону не допустить на территорию Украины ни русских, ни американских трансатлантических корпораций, купивших земли Украины (Блэк Рок, Монсанто и пр.).А это основной ресурс банкиров-глобалистов, с которыми собираются вести борьбу трамписты. И до выборов и после - в Гражданской войне.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх