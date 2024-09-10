Шойгу: более 110 стран позитивно оценивают инициативы Китая и Индии по Украине

Более 110 стран позитивно оценивают инициативы Китайской Народной Республики и Индии по Украине. С соответствующим заявлением выступил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу, информирует РИА Новости.
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