$500 млн ущерба за полтора часа: «Цирконы» и «Искандеры» устроили в Киеве ночь ужаса. Досталось и немцам

Помимо крупнейшего на Украине логистического центра Novus сгорел и склад германского производителя моторных масел и автохимии Liqui Moli Ukraine По данным ВВСУ, удар возмездия россияне в ночь на 5 августа нанесли 4 «Цирконами», 24 «Искандерами» и 115 БПЛА.