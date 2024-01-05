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«Полицейский Дед Мороз» идет полным ходом

«Полицейский Дед Мороз» идет полным ходом

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» при поддержке членов Общественного совета при МВД по Республике Татарстан сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних продолжают поздравлять детей с наступающими новогодними праздниками.

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