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Шамиль Идиатуллин «Смех лисы» — фрагмент из книжного сериала

Шамиль Идиатуллин «Смех лисы» — фрагмент из книжного сериала

Советскому школьнику Сереге вместо отдыха на каникулах придется спасать мир от смертельной эпидемии. Фрагмент из нового книжного сериала Шамиля Идиатуллина, вышедшего в «Яндекс Книгах» в озвучке Сергея Гилева.

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