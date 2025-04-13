Шамиль Идиатуллин «Смех лисы» — фрагмент из книжного сериала

Советскому школьнику Сереге вместо отдыха на каникулах придется спасать мир от смертельной эпидемии. Фрагмент из нового книжного сериала Шамиля Идиатуллина, вышедшего в «Яндекс Книгах» в озвучке Сергея Гилева.
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