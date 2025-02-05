2 млрд рублей на ремонт омского СКК имени Блинова могут выделить из федерального бюджета в ближайшие три года.
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2 млрд рублей на ремонт омского СКК имени Блинова могут выделить из федерального бюджета в ближайшие три года.