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Черные подушки и много сумок: как выглядит квартира исполнительницы хита «Солнце Монако»

Черные подушки и много сумок: как выглядит квартира исполнительницы хита «Солнце Монако»

Черные подушки и много сумок: как выглядит квартира исполнительницы хита «Солнце Монако»Певица переехала в новую квартиру в Москве 3 месяца назад и позвала на съемки в ней Лауру Джугелию – журналиста, делающего интервью для канала Fametime TV.

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