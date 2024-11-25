В Вильнюсе упал Boeing 737 немецкой почтовой компании DHL, летевший из Лейпцига. Сообщается о гибели члена экипажа.
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В Вильнюсе упал Boeing 737 немецкой почтовой компании DHL, летевший из Лейпцига. Сообщается о гибели члена экипажа.
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